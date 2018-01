Lombardia, Maroni: "Non mi candido a nulla se non a una nuova vita"

"Ribadisco la decisione di non ricandidarmi per ragioni personali e di offire la mia disponibilità, ma non ho chiesto e non chiedo nulla, non mi candido a nulla se non a una nuova vita". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, aggiungendo: "Il centrodestra ha in Regione uomini e donne di assoluto valore. Io da leghista faccio ovviamente il tifo per l'ex sindaco di Varese Attilio Fontana, che conosco".