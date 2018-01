Lombardia, Maroni lascia: verso candidatura ex sindaco Varese

La certezza sulle sue intenzioni arriverà con la conferenza stampa che terrà al Pirellone nella tarda mattinata.



Il futuro di Maroni - Maroni, in maniera ufficosa, avrebbe fatto sapere di non essere intenzionato a candidarsi in Parlamento, ma il tenersi "a disposizione della politica e del partito" apre all'ipotesi di un suo ruolo in un futuro governo di centrodestra.



Ma sempre secondo voci, il governatore della Regione Lombardia avrebbe confidato agli amici anche la volontà di cambiare completamente vita: "voglio fare un altro lavoro".



Il candidato di centrodestra al Pirellone - Intanto gli alleati si preparano a un'alternativa per il 4 marzo. La Lega punta sull'ex sindaco di Varese, Attilio Fontana, dato per favorito. In Forza Italia si è invece fatto il nome di bandiera dell'ex ministro Mariastella Gelmini.



Gori candidato centrosinistra in Lombardia - Per il centrosinistra il candidato per la Lombardia dovrebbe essere Giorgio Gori, ad oggi sindaco di Bergamo. Il renziano però non ha al momento l'appoggio di Liberi e Uguali, anche se la non ricandidatura di Maroni potrebbe portare LeU a rivedere la decisione di non appoggiare il candidato Dem.