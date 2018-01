Lombardia, Gori (Pd) a LeU: "Se unito il centrosinistra può vincere"

"Quello che voglio rivolgere a Liberi e Uguali non è l'appello a un'azione utile. Voglio parlare di contenuti e di valori, di quel che ci unisce, sul diritto alla studio, ad esempio. E mi rendo disponibile a discutere di lavoro. Se ci riusciamo possiamo vincere in Lombardia dopo 23 anni". Lo dice Giorgio Gori, candidato del Pd alla presidenza della Regione Lombardia a Piazza Pulita. La replica di Pier Luigi Bersani: "Ammucchiarsi non basta".