Licenziamenti Pa, Squinzi plaude

"Potendo li avremmo già licenziati molti anni fa". Così il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, ha risposto da imprenditore a proposito della proposta del ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia di licenziare i dipendenti pubblici assenteisti. E sui possibili imprenditori in campo prossimamente in politica (in particolar modo Scaroni e Marchini) dice: "Non vedo molti candidati".