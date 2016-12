Libia, Gentiloni: "Troviamo un'intesa oppure l'Occidente dovrà intervenire"

"In Libia o si chiude in poche settimane o ci troveremo con un'altra Somalia". Così Paolo Gentiloni riguardo l'emergenza profughi dal Paese africano. Il ministro degli Esteri, in un'intervista a La Stampa, parla della situazione libica e del problema Isis, auspicando un accordo nel breve periodo: "Senza intesa dovremo reagire in un modo diverso, non si tratterebbe di stabilizzare il paese ma di contenere il terrorismo".

"L'errore nel 2011" - Secondo Gentiloni è necessario "insistere sul piano negoziale. Il tempo è cruciale e non è illimitato, specialmente oggi che la presenza di Daesh a Sirte ha assunto caratteristiche allarmanti". "Un errore è stato senza dubbio non associare all'intervento alcuna idea sulla gestione del dopo. L'Italia su questo avrebbe potuto farsi sentire", spiega ancora il ministro riferendosi all'intervento armato in Libia nel 2011 con la caduta di Gheddafi.



"Siria, l'Italia ha fatto la sua parte" - A proposito della crisi in Siria Gentiloni sottolinea che "l'Italia ha fatto la sua parte: due anni fa è stata la prima, grazie all'ex ministro Bonino, a scoraggiare la tentazione di "risolvere" la crisi siriana solo con qualche bombardamento contro Assad. Mi pare che oggi questa posizione sia più condivisa, specialmente dopo l'accordo sul nucleare iraniano".



Immigrazione, sfida da affrontare - Poi le considerazioni sull'immigrazione. Per Gentiloni l'emergenza "non è una catastrofe improvvisa bensì un fenomeno che sarà permanente per i prossimi 10, 15 anni. La sfida va affrontata a viso aperto. Non possiamo cambiare la geografia e nemmeno infangare la nostra storia di paese civile. Chi invoca una chiara identità di sinistra per il Pd la cerchi su questo terreno, piuttosto che sulle preferenze o sul modo di eleggere i senatori".



"Il messaggio della Chiesa merita rispetto. Un governo deve gestire e regolare l'accoglienza e non può solo dire venite e sarete accolti. Ma il nostro governo ha anche il dovere di contrastare chi spaccia paure o illusioni".