Libia, Gentiloni: no guerre inutili

La minaccia dell'Isis è "reale e dobbiamo difenderci". Lo ha precisato il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni in un'informativa al Senato sulla Libia, pur sottolineando che l'Italia non procederà ad "avventure inutili e pericolose per la nostra sicurezza nazionale". "Lavoriamo per rispondere ad eventuali richieste di sicurezza del governo libico, nel rispetto della Costituzione e solo dopo il via libera del Parlamento", ha aggiunto Gentiloni.