Lettera Ue, Barroso indispettito

"La pubblicazione della lettera di Katainen a Padoan è stata una decisione unilaterale del governo italiano, la Commissione non era favorevole perché siamo in una fase di negoziati e consultazioni con diversi governi e sono consultazioni tecniche, che è meglio avere in un ambiente confidenziale". Lo ha affermato il presidente Josè Barroso. L'intestazione della lettera Ue all'Italia recitava, in effetti: "Strettamente confidenziale".