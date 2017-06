Letta: "Vero leader non è quello che segue i propri follower"

"Di fronte alla rivoluzione di internet ci sono due atteggiamenti della politica: c'è la via finta, quella di chi è follower dei propri follower, in cui loro ti dicono cosa fare. Ma quella non è leadership, ma essere un follower al quadrato". Lo ha detto Enrico Letta. "Leadership invece è dire qualcosa che in quel momento non è nella maggioranza dell'opinione pubblica. E tu convinci a essere seguito sulle tue idee. Questo ha fatto Kohl e ora Macron".