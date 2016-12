Firenze, Matteo Renzi apre la Leopolda 1 di 20 LaPresse LaPresse Firenze, Matteo Renzi apre la Leopolda 2 di 20 LaPresse LaPresse Firenze, Matteo Renzi apre la Leopolda 3 di 20 LaPresse LaPresse Firenze, Matteo Renzi apre la Leopolda 4 di 20 LaPresse LaPresse Firenze, Matteo Renzi apre la Leopolda 5 di 20 LaPresse LaPresse Firenze, Matteo Renzi apre la Leopolda 6 di 20 LaPresse LaPresse Firenze, Matteo Renzi apre la Leopolda 7 di 20 LaPresse LaPresse Firenze, Matteo Renzi apre la Leopolda 8 di 20 LaPresse LaPresse Firenze, Matteo Renzi apre la Leopolda 9 di 20 LaPresse LaPresse Firenze, Matteo Renzi apre la Leopolda 10 di 20 LaPresse LaPresse Firenze, Matteo Renzi apre la Leopolda 11 di 20 LaPresse LaPresse Firenze, Matteo Renzi apre la Leopolda 12 di 20 LaPresse LaPresse Firenze, Matteo Renzi apre la Leopolda 13 di 20 LaPresse LaPresse Firenze, Matteo Renzi apre la Leopolda 14 di 20 LaPresse LaPresse Firenze, Matteo Renzi apre la Leopolda 15 di 20 LaPresse LaPresse Firenze, Matteo Renzi apre la Leopolda 16 di 20 LaPresse LaPresse Firenze, Matteo Renzi apre la Leopolda 17 di 20 LaPresse LaPresse Firenze, Matteo Renzi apre la Leopolda 18 di 20 LaPresse LaPresse Firenze, Matteo Renzi apre la Leopolda 19 di 20 LaPresse LaPresse Firenze, Matteo Renzi apre la Leopolda 20 di 20 LaPresse LaPresse Firenze, Matteo Renzi apre la Leopolda leggi dopo slideshow ingrandisci

"Pronti a disintegrare la riforma costituzionale" - Il premier ha illustrato il programma della kermesse. "Sabato pomeriggio parleremo delle riforme costituzionali con Maria Elena Boschi e alcuni professori: l'obiettivo è disintegrare la riforma. Vorrei che tutti potessero tirar fuori tutti i dubbi che hanno sulla riforma che poi sono sempre i soliti sei o sette, i poteri del premier (ma non me li hanno dati...), il presidente della Repubblica, i senatori non eletti, il combinato disposto...".



"Devo togliermi qualche sassolino dalle scarpe..." - Poi, riferendosi al suo intervento di domenica per la chiusura della Leopolda, dice: "Ho da togliermi due o tre sassolini dalle scarpe...". "C'è un valore grande della Leopolda che chi non è mai venuto non può capire, perché parte da un pregiudizio: la cosa fondamentale qui sono le persone che non fanno politica a tempo pieno nella vita, ma che quando tornano alla stazione Leopolda è come se tornassero a casa perché sanno di incrociare occhi amici e abbracciare persone che pensano che la politica non sia andare contro qualcuno".