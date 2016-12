26 ottobre 2014 Leopolda, Matteo Renzi incontra i lavoratori della ThyssenKrupp di Terni e Meridiana I metalmeccanici chiedono di non chiudere lo stabilimento nella città umbra. Ultima giornata della kermesse a Firenze, gran pienone all'interno Tweet google 0 Invia ad un amico

12:21 - Terza e ultima giornata per la Leopolda, la kermesse renziana quest'anno nella versione di governo. Il premier Renzi ha incontrato i lavoratori della Ast di Terni giunti a Firenze per chiedere il sostegno del governo alla vertenza aperta dai metalmeccanici per impedire la chiusura della società della ThyssenKrupp nella città umbra.

All'incontro partecipano anche il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, quello delle riforme Marianna Madia, il sindaco di Terni Leopoldo Di Girolamo e il vicepresidente della Camera, Marina Sereni, che è una deputata umbra.



"Vogliamo qualche risposta non solo passerelle. Chiediamo l'intervento del governo", affermano lavoratori e rappresentanti sindacali raccolti dietro lo striscione dell'Ast di Terni, quello stesso che alcuni di loro sabato hanno portato alla manifestazione nazionale della Cgil. La protesta, tuttavia, precisa Fabio Benedetti della Uilm di Terni, è unitaria. "Siamo qui in rappresentanza dei lavoratori di tutta l'azienda", afferma. Mentre a Terni l'acciaieria tedesca vuole chiudere i battenti lasciando a casa oltre 500 operai, in Germania è stato trovato l'accordo per un contratto integrativo, simile a quello italiano di solidarietà.



Presenti anche i lavoratori Meridiana ed Esaote - Lavoratori di Meridiana e di Esaote in maglietta rossa sono presenti anche loro alla convention organizzata da Renzi per chiedere attenzione sulle loro vicende. "La nostra situazione l'abbiamo portata ieri in piazza alla manifestazione della Cgil, e la riproponiamo oggi a questa platea", ha detto Alessandra Scoscini, membro della Rsu Fiom-Cgil di Esaote. "Ieri Meridiana - ha affermato Alessio Checcacci, membro Rsa - ha riaperto la procedura di mobilità, in barba a quello che aveva detto il governo. Abbiamo un a.d. che sta andando per la sua strada, e le istituzioni devono stare dalla parte dei lavoratori".



Poletti: "Per Ast governo in campo" - "Abbiamo incontrato i lavoratori Ast e abbiamo deciso che ci rivedremo la prossima settimana, intanto il governo e le istituzioni locali continueranno a fare di tutto per superare lo stallo. Ministero del lavoro, dello Sviluppo e Palazzo Chigi sono in campo per muovere le cose". Così il ministro del Lavoro Giuliano Poletti spiega l'impegno assicurato dal governo ai lavoratori Ast di Terni che alla Leopolda hanno incontrato il premier Matteo Renzi.