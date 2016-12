Leopolda, Boschi: "Rispettiamo la piazza"

20:03 - Il premier Renzi apre i lavori della seconda giornata della Leopolda. "Qui c'è l'Italia che lavora", dice il premier annunciando le testimonianze di chi ha creato posti "e non si arrende". Presente anche il ministro Maria Elena Boschi, che sulla manifestazione delle Cgil sottolinea: "Rispettiamo la piazza, sono contenta che stia andando molto bene anche il corteo a Roma, spero che finisca nel migliore dei modi, così com'è cominciato".

L'edizione 2014 della Leopolda si scontra a distanza proprio con la manifestazione della Cgil. Per la Boschi non è una spaccatura: "Noi qui rispondiamo con il lavoro dei gruppi - ha aggiunto - stiamo sui temi, stiamo dialogando direttamente con i cittadini".



Serra: "Limitare diritto di sciopero nel pubblico" - Limitare il diritto di sciopero dei lavoratori pubblici? "Esatto, sì". E' la risposta del proprietario del Fondo Albebris, Davide Serra, a margine di un tavolo tematico in corso a Leopolda5. "Dico che è un diritto, cerchiamo di capire che è un costo", ha aggiunto.



Secondo Serra, che ha fatto l'esempio di due potenziali investitori inglesi in Italia scoraggiati da uno sciopero del personale di volo, che aveva impedito loro di atterrare sul suolo italiano, "a un certo punto domani potrebbe scioperare un pompiere, perché no, un carabiniere: alla fine succede che qualcuno mette il diritto di veto".



Crocetta: "Assurdo non essere qui" - "E' assurdo non essere qui, un laboratorio di discussione per uscire da una politica imbrigliata". Nonostante la crisi del governo regionale, il governatore siciliano, Rosario Crocetta, è arrivato alla Leopolda, apprezzando la kermesse fiorentina e non condividendo le critiche delle Regioni per i tagli della manovra. "Io ho tagliato 2,7 miliardi, quindi ben venga una legge di Stabilità per mettere fine al paese del 'frega,frega, sciupa,sciupa'".



Serracchiani: "Stiamo rammendando il territorio" - "Stiamo cercando di rammendare il territorio, bisogna mettere un occhio ai trasporti nelle città". Parole della vicesegretaria del Pd, Debora Serracchiani, che alla Leopolda coordina il tavolo delle infrastrutture. "Dobbiamo consolidare l'esistente e fare opere che mancano, penso al sud. Dobbiamo realizzare meno autostrade e investire di più sulle ferrovie", ha aggiunto.



Richetti: "Qui per aiutare Renzi" - "Non sono Civati, non sono la minoranza. Il modo migliore per aiutare Renzi è avere con lui un approccio critico". Lo ha detto Matteo Richetti, arrivando alla Leopolda di Firenze. Per Richetti "la piazza della Cgil è legittima, ma è contro i provvedimenti del Governo, e io quei provvedimenti voglio sostenerli".