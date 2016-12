Leopolda, Boschi chiude seconda giornata "Io assente? Ricostruzioni fantasiose"

"Alcune - ha continuato il ministro - erano addirittura divertenti nello spiegare perché non fossi qui. Ero semplicemente a fare il mio lavoro sulla legge di Stabilità". E ha aggiunto: "Purtroppo tutti i problemi che ci sono stati in questi giorni hanno ottenuto l'effetto di non farci più parlare della legge di Stabilità. Dovremmo essere orgogliosi di questa legge. Ogni euro che investiamo in sicurezza reclama un euro in educazione e cultura".



Al suo arrivo alla convention, la Boschi è stata accolta da un grande applauso, a cui ha risposto con una certa emozione dicendo: "Tornare alla Leopolda è come tornare a casa. Vi voglio bene e oggi ancora di più". Prima di arrivare, ha continuato, "pensavo a tutti i volontari, ai ragazzi della segreteria dove ho cominciato anch'io: se la Leopolda funziona è grazie a loro e a loro va il mio grazie".



Bersani: "Esagerato chiedere le dimissioni della Boschi" - Dalla riunione della minoranza dem del Pd a Roma sono arrivate anche alcune richieste di dimissioni da parte del ministro Boschi proprio in relazione al decreto salva-banche, ma Pier Luigi Bersani ha replicato che si tratta di "conclusioni esagerate".



Seconda giornata di lavori alla Leopolda - Intanto, la seconda giornata della convention era stata aperta da Del Rio. Selfie e strette di mano con i volontari per il premier, che ha lanciato Annarita Leonardi, la candidata sindaco di Platì (Reggio Calabria). Si tratta di un paese che da 10 anni non ha amministrazioni stabili, ha subito due scioglimenti per mafia, e due sindaci uccisi dalla 'ndrangheta.



Leonardi la pupilla candidata a Platì - - "Andiamo avanti per battere la paura". Anna Rita Leonardi, 30enne candidata Pd a sindaco di Platì (Reggio Calabria), ha ricevuto applausi dalla platea di Leopolda 6 a Firenze con il suo intervento, nel quale ha ricordato la difficile situazione del comune calabrese che "da dieci anni non ha amministrazioni stabili, ha subito due scioglimenti per mafia, e ha avuto due sindaci uccisi per mano della 'ndrangheta". Leonardi ha spiegato che "la cosa meno saggia era candidarsi... e invece io l'ho fatto, sono candidata e resto al loro fianco". Ovvero, al fianco dei bambini di Platì, delle donne che "sanno tutte ricamare", dei due preti "tornati dopo 30 anni di missione in Africa", e di tutto un paese che, ha raccontato, ha un'età media sotto i 40 anni.



Piazza Fontana: video ricorda anniversario strage - La Leopolda, kermesse renziana in corso a Firenze, si ferma a commemorare il 46esimo anniversario della strage. In ricordo delle vittime viene mostrato un video, con le immagini dell'epoca. Poi, sul finale, viene rivendicato quanto fatto dal governo: "Renzi nel 2014 ha firmato per togliere il segreto di Stato sulle stragi", si legge nella grafica.



Via vai di ministri,Padoan atteso domenica - Graziano Delrio, Dario Franceschini, Giuliano Poletti, Roberta Pinotti, Marianna Madia: sono i ministri giunti alla Leopolda, la kermesse renziana in corso a Firenze. Nel corso della giornata i membri del governo faranno staffetta sul palco per rispondere alle domande dei partecipanti in un inedito "question time". Ma intanto si muovono perciò tra platea e retropalco, dove è presente il premier Matteo Renzi. Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan è atteso nella mattinata di domani, quando Renzi terrà il suo discorso di chiusura.