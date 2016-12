Leopolda, all'asta i sei poster con le "gufate" più famose del Novecento

I nemici giurati di Matteo Renzi, i "gufi", hanno spesso dimostrato di non vederci molto lungo. Per ricordare con ironia questa categoria, nella sala della Leopolda sono stati affissi sei poster con le "gufate" più celebri del Novecento. Una serie di previsioni totalmente sbagliate fatte da chi non ha creduto da subito nel potenziale di geni come Picasso, Walt Disney, Steve Jobs. I cartelloni 3 metri per 4 dedicati alle profezie più fallaci andranno adesso all'asta su Ebay.