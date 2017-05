Legittima difesa, Salvini: "Renzi, Alfano e Boldrini? Zero cervello"

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, si scaglia contro Renzi, Alfano e Boldrini per la legge sulla legittima difesa. "Non fanno un cervello in tre", tuona Salvini. Poi ironizza: "Un parlamentare del Pd annuncia che toglieranno le parole 'di notte'. Chissà cosa metteranno adesso... Ci si può difendere dai ladri solo 'ore pasti', oppure 'in tarda mattinata nei giorni dispari', oppure 'nelle notti di luna piena' o 'il giovedì ma se non piove'".