Legittima difesa, Minisci (Anm) insiste contro ddl: "Rischio giustizia fai da te"

"Si rischia di legittimare l'omicidio", di "fondare una giustizia fai da te". Così il presidente dell'Associazione nazionale dei magistrati, Francesco Minisci, si scaglia ancora una volta contro i ddl che vogliono riformare la legittima difesa. Davanti alla Commissione Giustizia del Senato, Minisci ribadisce le critiche già formulate: "Non c'è la necessità di ulteriori interventi".

Solo qualche giorno fa il presidente dell'Anm, dopo che il ddl è stato depositato in Senato, ha espresso il suo dissenso verso una possibile riforma della legittima difesa, tanto cara al governo "gialloverde", in particolare alla sua componente leghista.



Minisci si è dichiarato poi, preoccupato "per un eventuale liberalizzazione" della vendita d'armi. "Siamo contrari – ha detto – alla vendita nei supermercati", scatenando subito la reazione del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che parla di "invasione di campo".