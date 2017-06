Legge voto, senatori orlandiani: no proporzionale con soglia al 5%

Il senatore Pd Vannino Chiti ha presentato a Palazzo Madama una proposta dei 31 senatori orlandiani contro il proporzionale con sbarramento al 5%. "Andare al voto in autunno? E' peggio, non è da parte di chi ha a cuore il Paese", ha spiegato Chiti. "Nessuno ci ha spiegato questa accelerazione - ha aggiunto il senatore Paolo Guerrieri -. Sarebbe un grande azzardo far coincidere le elezioni con la sessione di bilancio, un salto nel buio ingiustificato".