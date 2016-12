Legge voto, premio lista e soglia 3%

16:36 - Premio di maggioranza alla lista (e non più alla coalizione) che supera il 40%, e non più il 37%, dei voti, soglie di sbarramento abbassate dall'8% al 3%. Sono alcune modifiche contenute nei due emendamenti depositati al Senato dalla relatrice del ddl sulla legge elettorale, Anna Finocchiaro del Pd, dopo il nuovo accordo sull'Italicum. Saranno poi "100" e "plurinominali" i collegi elettorali previsti per l'elezione della Camera dei deputati.

"Capilista bloccati e preferenze" - "Ad esclusione del capolista, accanto al nominativo di ciascun candidato sono riportati due rettangoli per l'espressione della prima e seconda preferenza". E' quanto prevede l'emendamento all'Italicum depositato al Senato dal relatore del ddl che conferma, quindi, l'accordo su capilista bloccati e preferenze per gli altri candidati.



"Alternanza genere in ordine candidati" - In ogni lista "i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere". Per la relatrice al ddl Anna Finocchiaro con un'eventuale seconda preferenza, "pena la nullità della medesima", l'elettore "deve scegliere un candidato di sesso diverso dal primo". Nel numero totale dei candidati capolista, si legge inoltre, non possono esservi più del 60% (e non più 50% come nel ddl passato alla Camera) di candidati dello stesso sesso.



Possibili apparentamenti ballottaggio - Sono possibili apparentamenti tra le liste in caso di ballottaggio. In questo modo viene soppresso il comma 8 del testo della Camera, che vietava "in caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio non sono consentiti ulteriori apparentamenti delle liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo".