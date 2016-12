Legge sui partiti, via la "norma anti M5s" dal ddl

Dunque, il nuovo testo Richetti apre ai Cinque Stelle e abbandona l'impostazione della proposta Guerini (sempre del Pd) che prevedeva l'esclusione dalle elezioni dei partiti e movimenti che non si dotassero di uno statuto con specifici requisiti. La nuova proposta richiama i partiti a regolamentare la loro iniziativa politica rispettando alcuni principi di democrazia interna. In particolare, spiega il deputato Pd, "il testo prevede una dichiarazione di trasparenza obbligatoria per tutte le liste che vorranno candidarsi, nella quale deve essere reso pubblico chi detiene il simbolo, la modalità di selezione delle candidature e le funzioni degli organismi. Vengono, infine, introdotte sanzioni per tutti i soggetti che non adempiono agli obblighi di trasparenza". "Ha ragione Cantone - prosegue - contro la corruzione è più utile una buona legge che una riforma del procedimento giudiziario. E questo provvedimento toglie opacità e porta tutto in superficie. È una legge che dà garanzie ai cittadini, non ai partiti".