Legge Stabilità, sindacati: incontro surreale Renzi: governo non obbligato a trattare

08:06 - "E' stato surreale". Così i sindacati al termine dell'incontro con il governo sulla legge di Stabilità. "Abbiamo visto ministri che non erano nelle condizioni di rispondere", ha spiegato il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo. E la leader della Cgil Susanna Camusso ha aggiunto: "Il problema è che non avevano il mandato per discutere. Questa è la sintesi del rispetto che si ha per le parti sociali".

Il ministro Poletti: "Valuteremo vostre indicazioni" - "Valuteremo le vostre indicazioni". Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, avrebbe chiuso così l'incontro sulla Legge di Stabilità tra i sindacati ed il Governo, che subito dopo incontrerà anche le associazioni delle imprese. Subito prima dell'intervento del ministro Poletti era intervenuto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Del Rio, che ha fatto una sintesi delle posizioni espresse dai sindacati al tavolo.



Delrio: "Confronto amanti ma su temi concreti" - Il governo è pronto a un ulteriore confronto con i sindacati, sottolinea poi il sottosegretario Graziano Delrio, "se ci faranno sapere come rendere più efficaci le misure. Il dialogo lo facciamo su cose concrete e elementi fattivi". Quindi altri incontri ci saranno se "specifici su un argomento o un altro".



Camusso: "Governo non ha voluto il confronto" - "Il governo non intende non dico condividere con le parti sociali ma neanche provare a misurarsi. Questo non ci pare un governo innovatore", dice la leader della Cgil, Susanna Camusso, sottolineando così la mancanza "anche di risposte basilari" al tavolo sulla Legge di Stabilità. E' sembrato, dice, che "gli incontri siano solo dei luoghi dove le parti dicono solo quello che pensano", senza reale confronto: "questo non ci pare nè una disponibilità all'ascolto nè una volontà di misurarsi sui temi che sono stati posti".



Camusso: "Avanti così e sarà sciopero generale" - "Noi sabato abbiamo detto una cosa precisa, che in assenza di risposte andremo avanti. Mi pare che siamo in assenza di risposte ma ci hanno annunciato una fase meditativa. Siamo sempre pronti a cambiare idea sullo sciopero se mediteranno bene". Così il leader della Cgil, Susanna Camusso, risponde a chi le chiede se il sindacato sia intenzionato ad andare avanti con lo sciopero generale.



Renzi: governo non tratta con sindacati - "Il sindacato non fa trattative con il governo, non chiede permesso, le leggi non si scrivono con i sindacati ma in Parlamento". Lo ha detto Matteo Renzi a "Otto e mezzo". "Trattare cosa? E' giustissimo - ha spiegato il premier - che sindacato tratti ma tratta con gli imprenditori per salvare posti di lavoro. Se i sindacalisti vogliono trattare si facciano eleggere, ce ne sono già, si troverebbero a loro agio".



"Escludo elezioni anticipate" - "Mi sento di escludere le elezioni anticipate. Perché credo che in questo momento l'Italia non ha bisogno di un presidente del consiglio che prende voti ma di un governo che cambia l'Italia. Se qualcuno in Parlamento si metterà contro, faremo un po' più fatica", ha poi aggiunto il premier.



"Avremo crescita 0,6" - "Noi siamo convinti che con la legge di Stabilità - ha sottolineato il premier - avremo il segno più dopo anni di segno meno. Certo dipende da quanto riparte l'economia internazionale ma io credo che sarà dell'O,6. Il punto non è quanti decimali ma se tornerà a crescere l'occupazione e e se torna la fiducia".