Legge Severino, Silvio Berlusconi: "Spero che prevalga la giustizia"

09:22 - "Ho subito una incredibile persecuzione e con me il mio movimento politico". A dirlo è il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che esprime fiducia per il rinvio alla Consulta della legge Severino. "Questo e la mia assoluzione nel processo Ruby fanno fanno sperare che dopo tanti mesi oscuri la giustizia possa prevalere" dice al Tg5. E sul futuro: "Stiamo lavorando per rinnovare e rilanciare FI, che resta la prima formazione del centrodestra".

Il rinvio alla Consulta fa sperare Berlusconi che si possa "dare torto a chi non sa proprio di che pasta sono fatto io e ha pensato che con la mia storia io potessi abbandonare i milioni di italiani che credono ancora in me".



"Opposizione alla politica economica del governo" - Il governo ha introdotto "una vera e propria patrimoniale". Perciò Forza Italia sta "rilanciando la nostra azione di opposizione contro una politica economica che sta penalizzando la classe media e le imprese", ha aggiunto il leader di Forza Italia. "Giovedì incontrerò tutti i gruppi parlamentari e i coordinatori provinciali per lanciare una grande mobilitazione anche per cancellare le tasse sulla casa che con l'ultimo nostro governo avevamo ridotto molto".