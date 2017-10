Legge elettorale, tre fiducie alla Camera: voto finale entro giovedì

Saranno tre le fiducie votate da domani nell'aula della Camera sui primi tre articoli dei cinque di cui si compone la legge elettorale. Lo hanno deciso i capigruppo di Montecitorio. La prima votazione è in programma mercoledì alle 15:45, la seconda alle 19:30 mentre la terza è prevista per giovedì mattina con appello nominale dalle 11. Seguiranno gli esami degli articoli 4 e 5 con i rispettivi emendamenti. Il voto finale è atteso in serata.