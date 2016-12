Legge elettorale, sì del Senato al premio alla lista e sbarramento al 3%

13:02 - Il Senato ha approvato l'emendamento di Anna Finocchiaro e dei capigruppo della maggioranza, che recepisce l'accordo sul nuovo Italicum. I sì sono stati 177, i no 64 e gli astenuti 2. Passa quindi il cuore della legge elettorale frutto del Patto del Nazareno: premio di maggioranza, con l'attribuzione di 340 seggi alla Camera, alla lista che vince e non alla coalizione, e soglia di sbarramento in ingresso al 3% per i partiti.

Palazzo Madama ha poi approvato il secondo degli emendamenti della Finocchiaro e dei capigruppo di maggioranza: nel nuovo Italicum la soglia per il premio di lista passa dal 37% al 40% I sì sono stati 166, i no 62 e 1 astenuto .



Se non si ottiene il premio di maggioranza, si va ovviamente al secondo turno. L'emendamento sostituisce i listini bloccati con un sistema in cui il capolista dei partiti in ciascuno dei 100 collegi è bloccato, mentre per gli altri candidati che concorrono per un seggio valgono le preferenze. Infine l'emendamento inserisce una clausola secondo cui la legge entra in vigore il 1 luglio 2016.



La curiosità - Un incidente all'aeroporto di Linate ha fatto slittare il voto sull'Italicum. La decisione è stata presa per la richiesta di numerosi senatori, rimasti bloccati a Milano dalla chiusura dell'aeroporto di Linate.