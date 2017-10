Legge elettorale, sì del governo alla fiducia: è bufera sui social

Dopo il sì di Palazzo Chigi al voto di fiducia sul Rosatellum bis , è bufera sui social contro il governo e il Pd. E, in particolare, contro Matteo Renzi , accusato di essersi rimangiato la parola. Nel 2014 aveva, infatti, scritto su Twitter: "Legge elettorale. Le regole si scrivono tutti insieme, se possibile. Farle a colpi di maggioranza è uno stile che abbiamo sempre contestato". E si sa, gli utenti non dimenticano. Tweet e annessi sfottò hanno invaso la rete…

A scatenare ulteriormente la protesta anche le parole precedentemente pronunciate da Fiano e Gentiloni sul tema. Il relatore del Rosatellum 2.0, Emanuele Fiano (Pd), aveva detto: "Non abbiamo mai pensato alla fiducia", escludendo la possibilità che il governo "blindasse" il testo a Montecitorio. Allo stesso modo, il premier Paolo Gentiloni - durante un discorso alla Camera - aveva dichiarato: "Sulla legge elettorale il governo non sarà l'attore principale". Frasi che agli occhi di molti elettori sembrano una contraddizione. L'ira, dunque, non è una prerogativa dei parlamentari. Ad essere arrabbiati sono soprattutto i sostenitori degli altri partiti (M5s, Mdp e Sinistra Italiana).