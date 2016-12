Legge elettorale, Rosato (Pd): "Fare presto, no a pantani"

"Chiediamo a tutti quelli interessati a non gridare ma a lavorare di avanzare una proposta. Una legge elettorale si fa rapidamente o non si può fare mai". Lo ha detto il presidente dei deputati Pd Ettore Rosato durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia. "Ci vuole equilibrio, disponibilità e lealtà da parte di tutti. Non ci vogliamo impantanare e nessuno pensi di usare la legge elettorale per far durare qualche giorno di più la legislatura".