Legge elettorale, Renzi: "Soglia 5% non si tocca, c'è intesa su sistema tedesco"

Il Pd non ha fretta di votare, "non siamo impazienti", la discussione sulla data del voto non si fa nella direzione del partito ma nelle sedi competenti, ma deve essere chiaro che le elezioni non sono una minaccia. "Dire che il passaggio elettorale costituisce una minaccia è una tesi suggestiva che non mi sentirei di proporre ai millennials...", ha evidenziato.





"Voglio approvare subito la legge elettorale perché dal giorno dopo la sfida è sui contenuti, su cosa mettiamo in cantiere, sull'idea di Italia e d'Europa. E noi abbiamo la pretesa di essere quelli che dettano l'agenda, non facciamo una battaglia di retroguardia e polemica", ha aggiunto l'ex premier.



"L'opposizione di un piccolo partito non può bloccare un'operazione di stampo europeo, non c'è nessuna polemica da fare ma da prendere atto che siamo da un'altra parte: non stiamo a difendere piccoli veti di piccoli partiti ma i diritti dei cittadini", ha ribadito. Il Pd per l'instabilità? "A chi dice che cerchiamo l'instabilità rispondo che evidentemente ha mangiato male negli ultimi giorni. Perché se c'è un partito che ha combattuto in Europa per creare condizioni di flessibilità che prima non c'erano", ha replicato.