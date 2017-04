Legge elettorale, Renzi: ok a proposta M5s, si facciano avanti

Il nodo legge elttorale - Al tempo stesso, prosegue Renzi, "mi va benissimo l'Italicum esteso al Senato, mi va benissimo la proposta di Forza Italia, se la fanno. A parte il sorteggio, a me va benissimo tutto... Però bisogna essere intellettualmente onesti, chi ha vinto il referendum deve fare una proposta". "Se ho perso il referendum non è che posso avere la colpa di quello che non hanno fatto gli altri, nel momento in cui abbiamo perso il referendum io ne ho preso atto, quelli del no avevano detto che in sei mesi avrebbero fatto una legge".



"Quando il Pd ha provato ad eleggere il presidente della prima commissione al Senato, a scrutinio segreto hanno votato un altro per darci una 'botta', a questi grandi statisti gli chiedo cosa fare: chi ha vinto il referendum non può solo dire di no".



"Iva non si tocca e non si toccherà" - "Auguriamo buon lavoro a Gentiloni. Sta andando negli Usa a rappresentarci con Trump e poi in Canada con Trudeau. Io faccio il tifo per l'Italia". Ha detto Matteo Renzi nel corso della registrazione della puntata di Matrix ma allo stesso tempo "avverte" l'esecutivo: "L'Iva non si tocca e io dico che non si toccherà perché tutti gli anni si è presentato un'ipotesi analoga e tutti gli anni l'abbiamo bloccata riducendo le tasse".



"Sui vaccini Grillo deve chiedere scusa" - "C'è chi crede alle scie chimiche, chi parla di complotti sullo sbarco sulla luna, c'è chi crede alle sirene... gli ci vorrebbero le sirene ma quelle delle ambulanze. Io credo che a decidere debba essere la scienza e non un paraguru di Genova, tra Grillo o Veronesi noi dobbiamo dare ascolto a Veronesi o agli scritti della Montalcini. Se non vaccino mio figlio il compagno di scuola rischia di ammalarsi, volete che l'Italia vada sui siti Usa per queste notizie? Andiamoci per Pompei, non inseguiamo gli aspiranti stregoni, Grillo dica con chiarezza che le sue dichiarazioni siano sbagliate e chieda scusa, ha una responsabilità pubblica". Ha affermato Matteo Renzi.