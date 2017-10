Legge elettorale, Renzi: "Ma quale fascistellum, polemiche assurde"

"La fiducia un colpo di mano? Si è parlato di fascistellum, abbiamo una torsione verso l'assurdo di commenti che ci definiscono come fotocopia del fascismo. Ci rendiamo conto della gravità di questa violenza verbale?". Lo ha detto Matteo Renzi in merito alla protesta delle opposizioni contro la legge elettorale. "Il Rosatellum - ha aggiunto - prevede collegi in misura inferiore al Mattarellum, ma dove sia l'elemento fascista dei collegi sfugge".