17 dicembre 2014 Legge elettorale, Renzi: "Entro gennaio" Ilva, il premier: "Non svendere ai privati" Durante l'assemblea con i senatori del Pd, il capo del governo detta l'agenda: "Italicum e riforma costituzionale prima dell'elezione del nuovo Capo dello Stato"

10:49 - "L'obiettivo è approvare la nuova legge elettorale in Senato entro gennaio, prima dell'elezione del nuovo presidente della Repubblica". Secondo quanto riferiscono alcuni presenti, Matteo Renzi avrebbe dettato l'agenda delle riforme nel corso dell'assemblea con i senatori del Pd. Il premier ha anche parlato del futuro dell'Ilva: "Non svendere ai privati".

Entro il 31 gennaio Renzi conta inoltre di ottenere il via libera alla riforma costituzionale alla Camera.



Italicum, no a norme transitorie - No a una norma transitoria da inserire nella legge elettorale per una "legge ponte" in caso si vada a votare prima dell'approvazione dell'Italicum. E' un'altra delle condizioni poste dal premier durante l'assemblea al Senato. La proposta di alcuni senatori renziani era inserire il Mattarellum come norma transitoria dell'Italicum ma lo stesso leader del partito si dice contrario.



"Ok a data certa entrata vigore Italicum" - Il premier chiede inoltre venga fissata una data certa per l'entrata in vigore dell'Italicum. Renzi, secondo quanto riferisce lo stesso Russo su Twitter, ha ribadito i cardini della riforma: "Abbassamento delle soglie di sbarramento, parità di genere, no all'apparentamento" delle liste. E ancora: "Ballottaggio, no a veto di piccoli partiti, premio di maggioranza, no liste bloccate, regole condivise".



Ilva, decreto il 24 dicembre - "Non possiamo abbandonare i lavoratori o veder svendere Ilva al primo privato che vuole approfittarne". Queste le esatte parole di Renzi secondo quanto riferito su Twitter da Francesco Russo. Il premier ha inoltre annunciato il decreto sul colosso siderurgico in Cdm il 24 dicembre.



In Cdm anche Jobs Act e delega fiscale - Vigilia di Natale di lavoro, dunque, a Palazzo Chigi. Oltre alla questione Ilva, all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri del 24 dicembre vi saranno anche la delega fiscale e i decreti attuativi del Jobs act. Lo ha reso noto lo stesso presidente del Consiglio al termine dell'assemblea dei senatori Pd.