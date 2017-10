Legge elettorale, relatore Fiano: "Giovedì il nuovo testo base"

Il relatore della legge elettorale, Emanuele Fiano, ha annunciato in Commissione affari costituzionali che giovedì presenterà un nuovo testo base, diverso da quello dell'accordo di giugno, che avrà 231 collegi. Fiano ha spiegato che, dopo che l'ipotesi di norma transitoria è stata dichiarata inammissibile, per "motivi politici non presenterà" il testo rinviato in Commissione dato che questo non ha più i collegi uninominali nel Trentino.

Il testo tuttavia sarà "conforme" all'emendamento Fraccaro-Biancofiore, che fissa in 231 i collegi in tutto il territorio nazionale. - "Presentero' un testo che non sarà il tedesco e che non potrà che tenere conto dei 231 collegi, ovviamente cercando il coinvolgimento di tutti i gruppi - ha precisato Fiano parlando con i cronisti -. Mai citato il Rosatellum".



Toninelli(M5S): Cambiano idea ogni 10 minuti - "Cambiano idea ogni 10 minuti, noi non perdiamo tempo. È uno spettacolo triste, mancavano solo pop corn e coca cola. Noi finché non vediamo che abbiamo di fronte interlocutori normali non perdiamo tempo". Lo dice il deputato M5S Danilo Toninelli lasciando i lavori della commissione Affari costituzionali.



"Fanno uscire idee di nuove leggi elettorali sulla stampa, tramano nel buio per cercare di contarsi e se hanno i numeri presentano il testo - ha aggiunto -. La stanno buttando in caciara perché non si sono ancora contati non sanno se Ap o FI gli voteranni la legge. Sarà un'altra schifezza incostituzionale".