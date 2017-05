Legge elettorale, M5s propone Legalicum: Pd dimostri responsabilità

"Prendiamo atto che, dopo la nostra apertura sulla legge elettorale, finalmente il Pd tramite Matteo Richetti, concordi sul fatto che la nuova legge elettorale dovrà necessariamente garantire rappresentanza e governabilità al Paese", affermano i deputati M5s, Danilo Toninelli e Andrera Cecconi che aggiungono: "Adesso spetta al partito di maggioranza dare un segnale di responsabilità istituzionale e dare avvio alla discussione in commissione, sulla base di questi elementi".



Di Maio: "Accogliamo appello di Mattarella" - Era stato il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, a rispondere all'invito lanciato domenica dal segretario dem Matteo Renzi alle opposizioni: "In questo momento vogliamo scrivere le regole del gioco insieme al partito di maggioranza, il Pd, e lo vogliamo fare per due ragioni - ha spiegato -: c'è stato l'appello di Mattarella che chiede di fare una legge elettorale in modo che ci sia chiarezza sul risultato dopo le prossime elezioni, e poi il Paese è in grave crisi e non possiamo permetterci nuove elezioni politiche in cui ancora una volta si partorisce un risultato incerto che porta ad eventuali inciuci ed eventuali grandi ammucchiate, per questo abbiamo fatto una proposta a Renzi e al Pd".



Richetti (Pd): "Niente logiche da proporzionale" - La replica è affidata a Matteo Richetti, uno degli uomini più vicini a Renzi in questo momento e che si occupa della materia: "Se il vice presidente della Camera Di Maio e il M5s fanno sul serio e sono pronti ad assumersi fino in fondo la responsabilità di una legge elettorale condivisa, allora è possibile costruire in tempi rapidi un terreno di intesa. L'importante è che l'impostazione, anche per le liste, conservi un impianto maggioritario e che garantisca governabilità", insomma "nessun ritorno a logiche da 'proporzionale' e restituzione di un risultato chiaro rispetto alle scelte dei cittadini. Su questo siamo pronti ad un lavoro responsabile e proficuo", ha assicurato.