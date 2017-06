Legge elettorale, Lega: unica soluzione dl per votare al più presto

"L'unica soluzione ora è un decreto legge che riprenda i contenuti della sentenza della Corte costituzionale per poi votare al più presto". Lo afferma il deputato leghista Giancarlo Giorgetti in seguito alla bagarre in Aula sulla legge elettorale. "L'unica maggioranza in questo Parlamento è quella dei vitalizi - aggiunge - che vuole proseguire la legislatura fino al prossimo anno. Gentiloni si dimetta".