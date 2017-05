Legge elettorale, il Pd propone il sistema tedesco "corretto"

Un sistema elettorale misto, 50% proporzionale e 50% maggioritario, sulla base del modello tedesco: è questa la proposta che il Pd sottoporrà alla commissione Affari costituzionali. Lo ha riferito il capogruppo dem alla Camera, Ettore Rosato, aggiungendo che il partito spinge per una soglia di sbarramento del 5%. "Non ci arrendiamo al proporzionale puro e non vogliamo lasciare il Paese all'ingovernabilità", ha aggiunto l'esponente del Pd.