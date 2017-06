Legge elettorale, il Pd chiede il rinvio del testo in commissione

Alla ripresa dei lavori in Aula sulla legge elettorale il Pd chiede che il testo torni in commissione. Lo annuncia il capogruppo dem Ettore Rosato dopo la bagarre scoppiata alla Camera quando la maggioranza è andata sotto sull'emendamento Biancofiore per "colpa" del Movimento 5 stelle. "Sono mancati i voti del Pd, non nostri - dice però la portavoce M5s alla Camera Giulia Grillo -. Noi avevamo annunciato il voto favorevole a quella norma".