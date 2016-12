Legge elettorale, il governo: "Basta aspettare, non ci sarà nessun rinvio"

19:56 - Nessun rinvio sulla legge elettorale. Lo confermano fonti governative, spiegando la determinazione dell'esecutivo in attesa di conoscere le scelte di Forza Italia. "Siamo pronti a tradurre l'accordo nell'ultimo sprint - si sottolinea - non si può aspettare: in settimana la riforma va in commissione e l'obiettivo è arrivare a dicembre in aula".

Confermato, intanto, per lunedì il vertice di maggioranza sulle riforme convocato da Renzi su richiesta di Angelino Alfano. La riunione si svolgerà probabilmente dopo il consiglio dei ministri.



Renzi: "Avanti con le riforme" - Parlando ai suoi, Renzi è intervenuto sulle notizie che riguardano il presidente Napolitano. "Noi andiamo avanti con le riforme - ha detto il premier - con urgenza e determinazione sapendo che l'orizzonte del governo è quello dei mille giorni, del 2018". Fonti di Palazzo Chigi hanno poi ribadito il massimo rispetto e la riconoscenza da parte di tutto il governo per il Capo dello Stato, precisando che la nota di oggi del Quirinale è stata accolta molto positivamente.