Legge elettorale, il Colle: positivo l'impegno in Parlamento

Pur non esprimendo valutazioni di merito riguardo al testo in esame in Parlamento, il presidente della Repubblica, secondo fonti del Colle citate dall'agenzia Ansa, continua a considerare positivo l'impegno in Parlamento per giungere a una nuova legge elettorale, auspicando che questo avvenga con ampio consenso. Il Quirinale, inoltre, non esprime valutazioni sulla fiducia, che attiene al rapporto Parlamento-governo.