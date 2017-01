Legge elettorale, Guerini (Pd): confronto senza perdite di tempo

Rispondere alla proposta del Pd sul Mattarellum dicendo "che la legge elettorale si fa in Parlamento senza accordo preliminare significa in realtà puntare solo a perdere tempo e a questa prospettiva il Pd non è disponibile". Lo dice il vicesegretario Pd Lorenzo Guerini, ribadendo "la volontà di incontrare in tempi molto brevi tutte le forze politiche che intendono confrontarsi seriamente e realmente senza tergiversare".