Legge elettorale, gruppi parlamentari disponibili a ripresa esame

Tutti i gruppi parlamentari hanno espresso la disponibilità a riprendere l'esame della legge elettorale partendo dal testo che l'Aula ha rinviato in Commissione dopo l'incidente su un voto segreto l'8 giugno. E' quanto emerso alla seduta della Commissione Affari costituzionali, come riferisce il presidente Andrea Mazziotti. Il M5s si è detto disponibile a riprendere l'esame, ma come priorità ha posto l'approvazione veloce della legge sui vitalizi.