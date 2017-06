Legge elettorale, Grillo: "Voteremo a favore del modello tedesco"

"Se gli altri partiti non cambieranno idea sul modello tedesco , i portavoce del MoVimento 5 Stelle in Parlamento voteranno a favore del testo, come deciso dai nostri iscritti che hanno e avranno sempre l'ultima parola su tali questioni". Così Beppe Grillo , sul suo blog, conferma le intenzioni del M5s, spiegando che "stiamo cercando di inserire alcuni correttivi di governabilità che possano evitare il grande inciucio post elettorale".

Erano stati esponenti di spicco del Movimento, come Roberto Fico e Paola Taverna, ad esprimere perplessità sulla legge elettorale, ma Grillo sul blog scrive: "Il MoVimento 5 Stelle chiede di andare al voto dal 4 dicembre e sin da allora abbiamo proposto di approvare una legge elettorale costituzionale che permettesse di farlo. Prima era il Legalicum, ora è il modello tedesco, votato a stragrande maggioranza dai nostri iscritti con oltre il 95% delle preferenze".



"I portavoce del MoVimento 5 Stelle - è il richiamo di Grillo - devono rispettare questo mandato perché il testo depositato in commissione mercoledì sera corrisponde al sistema votato dai nostri iscritti: proporzionale con 5% di sbarramento e divisione tra seggi proporzionali e collegi uninominali con predominanza dei primi per assegnare i seggi".



Ma la base è divisa sul post di Grillo. "Bravissimi!!", "Bene Beppe. Grazie", è il secco commento di alcuni utenti ai quali si affiancano, tuttavia, altri che protestano. "Ok Beppe lo abbiamo votato ma ricordati comunque anche tutte le battaglie che abbiamo fatto per avere le preferenze e non persone scelte dai partiti", scrive ad esempio Roberto. Altri criticano invece il metodo usato dal leader del Movimento. "Questo comunicato fa schifo, puzza di diktat e di imposizione. Gli iscritti certificati non hanno deciso un bel niente, hanno solo detto si o no ad una scelta fatta dai vertici", scrive Achille.



Boschi: "Fiduciosa che lʼaccordo tenga" - "Io sono sempre fiduciosa, quindi spero che l'accordo fra i tre principali partiti possa avere ovviamente un esito favorevole". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi.



Rosato (Pd): "Buon segno il post di Grillo" - Il post di Beppe Grillo che ha assicurato il sostegno del M5s al sistema tedesco "è un buon segno" all'interno di una "trattativa faticosa tra i quattro grandi partiti" che però "serve a dare al Paese regole condivise". E' il commento di Ettore Rosato, capogruppo del Pd alla Camera.