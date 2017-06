Legge elettorale, Grillo: "Napolitano ha detto, il Pd ha ubbidito"

Le parole di Napolitano - "Vedremo il risultato di questa grande impresa di quattro leader di partito che agiscono calcolando le loro convenienze. In questo funambolico passaggio dal francese al tedesco potevano risparmiarsi il gran galoppo del Parlamento", aveva sottolineato Napolitano ricordando che "in tutti i paesi democratici europei si vota alla scadenza naturale delle legislature: fare diversamente significa dare il massimo contributo negativo al consolidamento della credibilità politico-istituzionale del Paese".



Grillo ha poi parlato anche del futuro premier. "Decideremo, vedrete", ha risposto al Tg1 alla domanda se Luigi Di Maio sarà il candidato premier del movimento alle prossime elezioni politiche. E sulle regole per la selezione dei candidati, Grillo ha aggiunto: "Non lo sappiamo ancora".