Legge elettorale,Grillo apre consultazione online su sistema tedesco

Il Rosatellum già in soffitta - A tre giorni dall'adozione del cosiddetto Rosatellum (50% proporzionale e 50% maggioritario) come testo base della legge elettorale, dentro e fuori alla commissione Affari Costituzionali della Camera cresce il fronte dei favorevoli al sistema tedesco. Riproposto da Silvio Berlusconi domenica scorsa in un'intervista al Messaggero, oggi un sistema tedesco adattato al contesto nostrano e' stato tradotto in emendamenti dal gruppo di Fi a Montecitorio. Ma non solo. Tra le 417 proposte di modifica piovute in Commissione, guardano alla Germania anche quelle di Mdp, Alternativa Popolare e Sinistra Italiana, le ultime due proponendo una soglia al 3% anziche' al 5.



La proposta del Movimento 5 stelle ai sui iscritti sul blog - Anche M5s si dice disponibile a ragionare con il Pd, chiedendo pero' prima il via libera degli iscritti certificati attraverso un voto online sul sistema tedesco: "Voto subito, niente coalizioni elettorali, proporzionale rigoroso sulla totalita' dei seggi della Camera e soglia di sbarramento al 5%, con l'aggiunta di un premio di maggioranza per chi raggiunge la soglia del 40% o con altri metodi di calcolo piu' selettivi che incrementino il numero dei seggi della prima forza politica", sono le richieste dei pentastellati pubblicate sul blog di Beppe Grillo.



Il Pd sul Rosatellum, ma... - Ufficialmente la proposta del Pd continua ad essere il Rosatellum tanto che i dem in Commissione hanno presentato una ventina di emendamenti di correzioni tecniche del testo e non di sostanza ma, lontano dai taccuini, fonti vicine a Matteo Renzi spiegano che, tra lunedi' e martedi' mattina, il segretario potrebbe incontrare Berlusconi per chiudere un accordo, probabilmente sul sistema tedesco, da presentare alla direzione Pd convocata per martedi' sera. Un faccia a faccia, fanno sapere fonti Ap, potrebbe esserci al Nazareno anche con Angelino Alfano. Mentre alla Camera il capogruppo Ettore Rosato vedra' i 5 stelle.



Gli emendamenti di Forza Italia - "Tutto dipende dal Partito democratico - osserva il presidente dei deputati Fi, Renato Brunetta - che e' il partito di maggioranza relativa alla Camera e al Senato. Noi abbiamo presentato i nostri emendamenti" che prevedono "una ripartizione proporzionale dei seggi con sbarramento al 5% su base nazionale alla Camera e al Senato. Il territorio e' diviso in 27 circoscrizioni alla Camera e 20 al Senato; abbiamo proposto la possibilita' di un ulteriore ripartizione in collegi plurinominali (50 alla Camera e 30 al Senato). Per le liste e' previsto un duplice sistema di candidature: saranno 308 i candidati singoli che concorreranno all'interno di collegi uninominali, affiancati da un listino (con massimo 6 candidature) che vale per l'intera circoscrizione (o, in alternativa, per il collegio plurinominale). Il cittadino avra' la possibilita' di esprimere un voto unico, diretto e personale in favore del candidato prescelto nel collegio uninominale e della lista, in un unico turno e su un'unica scheda". La proposta piace al Pd? I dem non si sbottonano ma ammettono che "il sistema tedesco applicato all'Italia e' cosi'...". Secondo Brunetta, il piu' loquace sul tema della legge elettorale, "in Parlamento ci puo' essere grande convergenza sul sistema tedesco e con una legge approvata con grande condivisione, si puo' anche andare a votare in autunno".



Il "vantaggio" dell'Italiacum - Ma un deputato di lungo corso non la pensa affatto cosi': "Se si vuole votare in autunno - ragiona - l'unico sistema è l'Italicum uscito dalla sentenza della Corte Costituzionale, l'unico con i collegi gia' disegnati. Ricordo che quando si fece il Mattarellum, che era un sistema condiviso, dalla legge ai nuovi collegi passarono due mesi...".