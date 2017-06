Legge elettorale, Grillo: "Abbiamo lottato con mentitori seriali"

"Democrazia, legge elettorale... è tutta una presa per il c... non sanno cosa dire ai nostri parlamentari che hanno fatto una grandissima lotta seguendo dei mentitori seriali e noi lo sapevamo che era così". Lo afferma Beppe Grillo a Genova. "Che democrazia se uno a vent'anni non può andare a votare per il suo Paese?", prosegue il leader del M5s.