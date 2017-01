Legge elettorale, Gentiloni: "Si decida con sollecitudine"

Il premier Paolo Gentiloni è intervenuto sulla legge elettorale. "Guardiamo con rispetto alle scelte del Parlamento e delle forze politiche - ha spiegato - che dovranno essere prese con la necessaria sollecitudine per quanto riguarda le leggi elettorali, perché questo è necessario per il buon funzionamento di un sistema democratico". "In Italia - ha poi aggiunto il presidente del Consiglio - non c'è alcuna instabilità".