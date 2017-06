Legge elettorale, Gentiloni: "Il governo non ha un ruolo da protagonista"

"Il governo si augura un'intesa sulla legge elettorale, ma non abbiamo un ruolo da protagonisti. Confermo che il governo è nella pienezza dei suoi poteri e ha degli impegni che intende mantenere". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, sottolineando che sta guardando "con attenzione e rispetto al dibattito" in corso che che l'esecutivo non intende intervenire nel merito della riforma.