Legge elettorale, franchi tiratori al voto: passa un emendamento di Forza Italia

"La legge elettorale è morta", ha dichiarato il relatore del testo Emanuele Fiano (Pd). "E' troppo facile farsi belli di fronte alle telecamere in quest'aula - ha aggiunto -. Il parere contrario a questo emendamento era frutto dell'accordo in commissione. Se il M5s ci avesse detto in commissione che non andava avanti con la legge se non si approvava questo emendamento ne avremmo preso atto. E' incoerente invece dire altro e poi cambiare il voto in Aula".