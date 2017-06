Legge elettorale, Fico (M5s): "L'accordo non è scontato"

"L'accordo sulla legge elettorale non è affatto sancito. In queste ore si lavora ancora in Commissione perché l'emendamento Fiano crea delle nuove problematiche". Lo ha detto il deputato di M5s e presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai, Roberto Fico. "Se i problemi saranno risolti, bene. Altrimenti continueremo a riunire il gruppo parlamentare per valutare il da farsi, ma non c'è niente di scontato", ha aggiunto.