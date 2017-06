Legge elettorale: emendamento del Pd blinda i vincitori dei collegi

Il Pd ha presentato un emendamento alla legge elettorale a prima firma di Alan Ferrari, per diminuire il numero dei collegi uninominali da 303 previsti dal testo Fiano a 232. In questo modo si risolverebbe il problema dei cosiddetti collegi sopranumerari, cioè i casi in cui i candidati dei partiti piu' grandi pur risultando primi nei rispettivi collegi, non verrebbero eletti. Su questo è in corso la trattativa con gli altri partiti.