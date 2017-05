Legge elettorale e membro Consulta, stabilite date in Parlamento

Dopo il richiamo da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affinché il Parlamento approvi velocemente la legge elettorale ed elegga il membro vacante della Consulta, Camera e Senato hanno subito messo in calendario i lavori. Per l'elezione del giudice della Corte costituzionale il Parlamento è convocato in seduta comune il 4 maggio, mentre la riforma della legge elettorale sarà esaminata dalla Camera a partire dal 29 maggio.