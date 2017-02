Legge elettorale, Di Maio: "Solo il M5s può ambire al 40%"

"E' arrivato il momento di reagire. Vogliono colpire il nostro entusiasmo e la nostra voglia di fare perché siamo gli unici che possono ambire al 40%". Lo afferma su Facebook, con un video in diretta, Luigi Di Maio che aggiunge: "Non voglio perdere più tempo a difendermi da accuse fasulle e voglio girare l'Italia per raccontare ai cittadini tutte le cose belle fatte nelle istituzioni stando all'opposizione e tutto quello che potremo fare al governo".