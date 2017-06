Legge elettorale, Di Maio: ora proveremo a fermare vergogna vitalizi

"Mi chiedono se da lunedì torniamo a occuparci di legge elettorale. Io dico solo: da lunedì mancano 63 giorni al 15 settembre, giorno in cui i parlamentari avranno diritto a una pensione privilegiata. Costi quel che costi, proveremo a fermare questa vergogna, fosse l'ultima cosa che facciamo in questa legislatura". Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, in un comizio a Guidonia per sostenere il candidato del M5s, Michel Barbet.