Legge elettorale, Di Maio: "Mattarella non sia complice, non firmi"

"Ci rivolgiamo al Capo dello Stato con il massimo rispetto in quanto garante della Costituzione se questa legge elettorale sarà approvata dal Parlamento, gli chiediamo di valutare con attenzione i profili di incostituzionalità e di non firmarla". Così il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio . "Se un domani la Corte Costituzionale dovesse bocciarla, e secondo noi accadrà, Mattarella - spiega - ne sarebbe responsabile".

Il deputato pentastellato, intervistato da La Repubblica, parla poi anche della sua squadra di governo: "Sarà pronta entro marzo, sceglieremo i migliori, e se andremo a Palazzo Chigi valuteremo il merito dei dirigenti di tutte le aziende pubbliche: chi è lì per le raccomandazioni della politica dovrà andare via". Infine una battuta sull'eventuale faccia a faccia con Maria Elena Boschi sulla questione banche. "Il sottosegretario dovrà attendere, la Sicilia e i siciliani vengono prima di lei. Non scappo dal confronto tv, ma voglio si faccia in una piazza, per vedere se ha il coraggio di ripetere le sue bugie davanti ai risparmiatori", spiega.